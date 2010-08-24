За животными Путина теперь можно проследить
24 августа 2010, 16:17ОбществоОльга
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За премьерскими животными можно проследить. На сайте премьер-министра Владимира Путина появилась рубрика "Под личным контролем председателя правительства". В ней можно наблюдать за судьбой трех редких животных – тигра, белого медведя и белухи.
Еще в 2008 году Владимир Путин надел специальный ошейник с навигатором на самку амурского тигра в Уссурийском заповеднике. В прошлом году такой же ошейник надели на белуху по кличке Даша, в этом – на белого медведя. Теперь за всеми передвижениями этих зверей можно смотреть на специальной карте, размещенной на сайте премьера.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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