За животными Путина теперь можно проследить

Еще в 2008 году Владимир Путин надел специальный ошейник с навигатором на самку амурского тигра в Уссурийском заповеднике. В прошлом году такой же ошейник надели на белуху по кличке Даша, в этом – на белого медведя. Теперь за всеми передвижениями этих зверей можно смотреть на специальной карте, размещенной на сайте премьера.