Жители Нижнего Тагила смогут задать вопросы энергетикам
24 августа 2010, 16:49ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильчане и жители соседних городов и сел смогут задать вопросы энергетикам. В Нижнем Тагиле открывается Очный центр поддержки клиентов МРСК Урала.
Он расположится в здании управления Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала-Свердловэнерго" по адресу: поселок Подстанция 53. Тысячи жителей городов и поселков Горнозаводского округа получат возможность очно и по телефону проконсультироваться по самым разным вопросам, связанным с электроснабжением.
К примеру, специалисты центра готовы разъяснить все детали техприсоединения к электросетевому комплексу, проконсультировать по приборам учета потребленной электроэнергии, технологиям энергосбережения и другим вопросам. Очный центр поддержки клиентов МРСК Урала откроется в Нижнем Тагиле 2-го сентября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей