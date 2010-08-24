Жители Нижнего Тагила смогут задать вопросы энергетикам

Он расположится в здании управления Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала-Свердловэнерго" по адресу: поселок Подстанция 53. Тысячи жителей городов и поселков Горнозаводского округа получат возможность очно и по телефону проконсультироваться по самым разным вопросам, связанным с электроснабжением.