Неделя до 1 сентября в Нижнем Тагиле: восстанавливаются лежачие полицейские и подъезды к школам

К слову, в Администрации Нижнего Тагила вопросом занимаются всерьез. На одном из совещаний, посвященном ремонтам дорог в городе, представитель ГИБДД поднял тему восстановления лежачих полицейских у ряда школ, чьи территории как раз выходят на обновляемые проезжие части.

Сергей Носов, Глава Нижнего Тагила, велел подготовить абсолютно каждую школу к новому учебному году: лежачие полицейские должны быть, более того, должны быть готовы подъезды к учебным заведениям.

Что касается искусственных неровностей, делать их будут грамотно - не на всю ширину дороги, чтобы во время дождя не устроить потоп, но и так, чтобы автомобиль хоть одним колесом, но заезжал на неровность.