Неделя до 1 сентября в Нижнем Тагиле: восстанавливаются лежачие полицейские и подъезды к школам
24 августа 2013, 14:40Общество
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Всего неделя осталась до главного праздника любого школьника и его родителей - 1 сентября. Если отойти от торжественности даты и подготовки к учебному процессу, то на повестке дня останется безопасность детей.
К слову, в Администрации Нижнего Тагила вопросом занимаются всерьез. На одном из совещаний, посвященном ремонтам дорог в городе, представитель ГИБДД поднял тему восстановления лежачих полицейских у ряда школ, чьи территории как раз выходят на обновляемые проезжие части.
Сергей Носов, Глава Нижнего Тагила, велел подготовить абсолютно каждую школу к новому учебному году: лежачие полицейские должны быть, более того, должны быть готовы подъезды к учебным заведениям.
Что касается искусственных неровностей, делать их будут грамотно - не на всю ширину дороги, чтобы во время дождя не устроить потоп, но и так, чтобы автомобиль хоть одним колесом, но заезжал на неровность.
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