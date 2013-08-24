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Неделя до 1 сентября в Нижнем Тагиле: восстанавливаются лежачие полицейские и подъезды к школам
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Неделя до 1 сентября в Нижнем Тагиле: восстанавливаются лежачие полицейские и подъезды к школам

24 августа 2013, 14:40Общество
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