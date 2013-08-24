Тагильчан приглашают на всероссийский экологический субботник на озеро Бездонное (ФОТО)
31 августа 2013 года состоится «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия». Целью очень простая - привлечение внимание общественности к охране окружающей среды и улучшение экологического состояния российских городов и регионов. Природный парк Река Чусовая приглашает всех желающих принять участие в субботнике, который состоится на озере Бездонном 31 августа в 12 часов.
Озеро по праву можно назвать удивительным - оно скрыто в лесу от людских глаз, но туристы часто приезжают сюда отдохнуть, а воспитанники городской станции юных натуралистов проводят здесь свои исследовательские работы, делая новые открытия, а воспитанники городской станции юных натуралистов проводят здесь свои исследовательские работы, делая новые открытия. Как бы ни были опрятны что те, что другие - а озеро все-таки нужно привести в порядок, чтобы в новом году оно встретило посетителей чистым берегом.
Расположено оно в 30 км к юго-западу от г. Нижний Тагил, на правом берегу реки Межевая Утка на территории природного парка «Река Чусовая». Гидрогеологический памятник природы областного значения.
Вода в озере прозрачная, зеленоватая, не скрывает каменистого дна; отчетливо видны серые массивные плиты, почти отвесными уступами, уходящие в глубину, а дальше все исчезает во мраке. Возможно, что оно образовалось в результате большого карстового провала, заполнившегося впоследствии водой. Глубина его составляет не менее 50 метров, отсюда и название Бездонное или Карстовое, рассказывают представители парка Река Чусовая.
За дополнительной информацией можно обратиться к организаторам. Контактный телефон организаторов 41-67-96.
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