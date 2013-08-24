Тагильчан приглашают на всероссийский экологический субботник на озеро Бездонное (ФОТО)

Озеро по праву можно назвать удивительным - оно скрыто в лесу от людских глаз, но туристы часто приезжают сюда отдохнуть, а воспитанники городской станции юных натуралистов проводят здесь свои исследовательские работы, делая новые открытия, а воспитанники городской станции юных натуралистов проводят здесь свои исследовательские работы, делая новые открытия. Как бы ни были опрятны что те, что другие - а озеро все-таки нужно привести в порядок, чтобы в новом году оно встретило посетителей чистым берегом.