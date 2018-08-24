18-летняя жительница Кировграда принимает участие в шоу «Пацанки» на канале «Пятница»
Сегодня, 17:40Общество
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23 августа на канале «Пятница» стартовал новый сезон проекта «Пацанки», в котором принимает участие 18-летняя жительница Кировграда Анна Горохова.
Героини проекта «Пацанки» — девушки из провинции, которые стали заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Профессиональные педагоги и психологи помогают девушкам начать новую жизнь. Победительница получит полмиллиона рублей.
Как рассказала на проекте сама Анна, вся ее сознательная жизнь прошла на улице. Там она научилась пить, курить, употреблять наркотики, драться и воровать.
Из-за алкогольной зависимости своей матери девушка сбежала из дома в приют. Однако и там Анна не задержалась. Из-за дебоша она получила 2,5 года в исправительном учреждении для несовершеннолетних.
Теперь Анна хочет изменить свою жизнь к лучшему, поэтому решила принять участие в проекте «Пацанки».
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