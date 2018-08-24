56 заключенных досрочно вышли на свободу в Свердловской области

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В Свердловской области 56 человек вышли из колоний по новому закону «день за полтора».
Источник: Znak.com
Под новые правила подпадают заключенные из воспитательных колоний, колоний-поселений и колоний общего режима.
Согласно поправкам, один день в изоляторе считается за полтора дня в колонии общего режима, и два дня в колонии-поселении.
Помимо полусотни заключенных, которые досрочно вышли на свободу, 130 свердловчанам снизили сроки отбывания наказания.
Также сообщается, что под действие новых поправок в Свердловской области подпадают около 4,9 тыс. заключенных.
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