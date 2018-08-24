56 заключенных досрочно вышли на свободу в Свердловской области

Под новые правила подпадают заключенные из воспитательных колоний, колоний-поселений и колоний общего режима.

Согласно поправкам, один день в изоляторе считается за полтора дня в колонии общего режима, и два дня в колонии-поселении.

Помимо полусотни заключенных, которые досрочно вышли на свободу, 130 свердловчанам снизили сроки отбывания наказания.