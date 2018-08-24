6 памятников в Нижнем Тагиле будут отреставрированы к 75-летию Победы

24 августа врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, на котором обсуждалась подготовка к 75-летнему юбилею в Великой Отечественной войне.

Из 45 монументов, памятников и мемориальных досок, имеющихся в Нижнем Тагиле, в реконструкции нуждаются 6 объектов.

В 2019 году планируется отремонтировать памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, осуществить работы на Площади Славы, реконструировать постамент танка Т-34, который установлен перед краеведческим музеем.

По предварительным данным финансирование ремонтных работ будет обеспечено из бюджета Нижнего Тагила.

Замглавы города по социальной политике Валерий Суров сообщил, что монумент Родина-Мать на мемориале Воинской Славы необходимо отремонтировать. Также необходимо обследовать постамент памятника горнякам на Руднике имени III Интернационала и определить объем требуемых работ.

Вопрос праздничного оформления города будет вынесен на обсуждение членов градостроительного совета после определения ключевых мест для оформления и видов элементов декора.