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6 памятников в Нижнем Тагиле будут отреставрированы к 75-летию Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 памятников в Нижнем Тагиле будут отреставрированы к 75-летию Победы

Сегодня, 14:55Общество
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