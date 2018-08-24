6 памятников в Нижнем Тагиле будут отреставрированы к 75-летию Победы

К 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Тагиле будут отремонтированы 6 памятников, реставрация трех из них планируется в 2019 году за счет средств городского бюджета.
24 августа врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, на котором обсуждалась подготовка к 75-летнему юбилею в Великой Отечественной войне.
Из 45 монументов, памятников и мемориальных досок, имеющихся в Нижнем Тагиле, в реконструкции нуждаются 6 объектов.
В 2019 году планируется отремонтировать памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, осуществить работы на Площади Славы, реконструировать постамент танка Т-34, который установлен перед краеведческим музеем.
По предварительным данным финансирование ремонтных работ будет обеспечено из бюджета Нижнего Тагила.
Замглавы города по социальной политике Валерий Суров сообщил, что монумент Родина-Мать на мемориале Воинской Славы необходимо отремонтировать. Также необходимо обследовать постамент памятника горнякам на Руднике имени III Интернационала и определить объем требуемых работ.
Вопрос праздничного оформления города будет вынесен на обсуждение членов градостроительного совета после определения ключевых мест для оформления и видов элементов декора.
Все озвученные мероприятия требуют финансовых вложений, поэтому мы должны четко понимать, что, где и в каких объемах необходимо сделать, резюмировал Владислав Пинаев в конце совещания.