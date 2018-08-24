Екатеринбургский депутат пожаловался в органы на оскорбление в Facebook

19 августа на странице сотрудника екатеринбургского СМИ один из пользователей оставил комментарии в отношении депутата городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика. Чиновник расценил комментарии как оскорбление и попросил прокуратуру привлечь пользователя к ответственности.

Как сообщает один из каналов мессенджера Telegram, на данный момент прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и назначила проведение административного расследования. Комментарий, оставленный пользователем, проверят специалисты в ходе лингвистической экспертизы и установят, действительно ли его можно считать оскорбительным.