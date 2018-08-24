Имя управляющего кластером «Гора Белая» в Нижнем Тагиле станет известно в сентябре
Сегодня, 19:20Общество
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В середине сентября станет известно, кто станет управляющим нового рекреационно-туристического кластера на горе Белая в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
По постановлению правительства Свердловской области, министерство инвестиций и развития региона в срок до 17 сентября обязано направить в МУГИСО предложения по кандидатурам в состав органов управления и контроля управляющей компании ТРК.
Кроме того, согласно постановлению министерство останется основным координатором работы управляющей компании горы Белая и после назначения руководства.
При этом пока неизвестно, будет ли руководитель назначен решением губернатора, или регион объявит конкурс по подбору гендиректора компании.
Сейчас одним из основных претендентов на должность управляющего считается руководитель свердловской «Деловой России» Леонид Гункевич, пишет Znak.
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