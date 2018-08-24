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Имя управляющего кластером «Гора Белая» в Нижнем Тагиле станет известно в сентябре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Имя управляющего кластером «Гора Белая» в Нижнем Тагиле станет известно в сентябре

Сегодня, 19:20Общество
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