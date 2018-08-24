Имя управляющего кластером «Гора Белая» в Нижнем Тагиле станет известно в сентябре

По постановлению правительства Свердловской области, министерство инвестиций и развития региона в срок до 17 сентября обязано направить в МУГИСО предложения по кандидатурам в состав органов управления и контроля управляющей компании ТРК.

Кроме того, согласно постановлению министерство останется основным координатором работы управляющей компании горы Белая и после назначения руководства.

При этом пока неизвестно, будет ли руководитель назначен решением губернатора, или регион объявит конкурс по подбору гендиректора компании.