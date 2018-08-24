Орлова: высокие технологии станут центром для развития Владимирской области

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова совершила поездку в Киржачский район, где посетила производственные площадки НПО «Наука». Глава региона не сомневается, что на сегодняшний день именно высокие технологии являются главным драйвером развития области.
Как написало издание «Владимирские ведомости», НПО «Наука» представляет собой одно из самых старых предприятий России, где производятся агрегаты для большинства отечественных видов авиатехники, а также авиадвигателей и космических аппаратов.
Но иначе не могло и быть, ведь Орлова с особым вниманием относится к развитию высокотехнологичных отраслей. Во Владимирской области отсутствуют большие залежи полезных ископаемых. Также здесь не добываю нефть и газ. В этой связи, единственный путь, через который можно добиться высокого экономического роста — это ставка на науку и технологии. НПО «Наука» за последнее время как будто переживает второе рождение. Здесь возводят новые корпуса для производственных помещений и испытаний. Администрация Владимирской области, Минпромторг РФ и Внешэкономбанк оказывают содействие в реализации данного проекта предприятию «Наука». Штат предприятия вырос почти вдвое.
Светлана Орлова осмотрела литейный и механосборочный цехи НПО. Летом следующего года здесь могут открыть совершенно новый цех, а общее инвестирование достигнет 2,5 миллиарда рублей.
Следует заметить, что кроме НПО «Наука», в области есть и другие предприятия, которые также активно развиваются. В целом, с того времени, как регионом стала руководить Светлана Орлова, объемы инвестиций в Киржаче возросли на 50%. Благодаря эффективному развитию экономики, большие успехи показывает и социальная сфера.