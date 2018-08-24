Орлова: высокие технологии станут центром для развития Владимирской области

Но иначе не могло и быть, ведь Орлова с особым вниманием относится к развитию высокотехнологичных отраслей. Во Владимирской области отсутствуют большие залежи полезных ископаемых. Также здесь не добываю нефть и газ. В этой связи, единственный путь, через который можно добиться высокого экономического роста — это ставка на науку и технологии. НПО «Наука» за последнее время как будто переживает второе рождение. Здесь возводят новые корпуса для производственных помещений и испытаний. Администрация Владимирской области, Минпромторг РФ и Внешэкономбанк оказывают содействие в реализации данного проекта предприятию «Наука». Штат предприятия вырос почти вдвое.