Пожарные извещатели установлены в домах многодетных семей Нижнего Тагила

Рейд по установке автономных дымовых пожарных извещателей в домах малообеспеченных многодетных семей прошел в Нижнем Тагиле.
Автономные дымовые пожарные извещатели были установлены в домах малообеспеченных многодетных семей Нижнего Тагила. Деньги на устройства выделены из муниципального бюджета.
В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, отдел гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила, центр защиты населения и территории города.
Участники рейда выполники установку противопожарного оборудования в трех семьях из Ленинского района Нижнего Тагила.
Заместитель начальника Центра защиты населения Эдуард Пахомов в каждой семье рассказал, что устройство работает от кроны. При работе в дежурном режиме батарейка функционирует три года. При возгорании извещатель издает звуковой сигнал.
Штатный инструктор пожарной профилактики Алена Быценко вручила маленьким членам семей памятки о противопожарной безопасности.
Участники рейда также посетили дом по адресу улица Красноармейская, 192. Там в результате пожара погибли две женщины. С соседями погибших женщин были проведены профилактические беседы, были даны рекомендации по установке автономных дымовых пожарных извещателей.