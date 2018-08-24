Пожарные извещатели установлены в домах многодетных семей Нижнего Тагила

Автономные дымовые пожарные извещатели были установлены в домах малообеспеченных многодетных семей Нижнего Тагила. Деньги на устройства выделены из муниципального бюджета.

В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, отдел гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила, центр защиты населения и территории города.

Участники рейда выполники установку противопожарного оборудования в трех семьях из Ленинского района Нижнего Тагила.

Заместитель начальника Центра защиты населения Эдуард Пахомов в каждой семье рассказал, что устройство работает от кроны. При работе в дежурном режиме батарейка функционирует три года. При возгорании извещатель издает звуковой сигнал.

Штатный инструктор пожарной профилактики Алена Быценко вручила маленьким членам семей памятки о противопожарной безопасности.