Пропавшая под Нижним Тагилом возле сада №13 женщина найдена живой

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Пропавшая 22 августа под Нижним Тагилом пенсионерка Нина Алексеевна Логинова найдена живой.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Нина Алексеевна Логинова пропала 22 августа под Нижним Тагилом на 337 километре возле сада №13.
Как сообщил Сергей координатор поискового отряда «Скорпион», сегодня, 24 августа, женщина нашлась.
Ушла в лес и ей стало плохо. Люди на машине ее подобрали и отвезли в больницу,рассказал Сергей редакции TagilCity.ru.
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