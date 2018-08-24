Сбой произошёл в нескольких отделениях Почты России в Екатеринбурге

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По информации жителей Екатеринбурга, которые планировали воспользоваться услугами связи в некоторых отделениях Почты России, в течение полутора часов невозможно было отправить письма и посылки.
Сюжеты: Екатеринбург
24 августа екатеринбуржцы посредством социальной сети «ВКонтакте» сообщили о техническом сбое в работе нескольких отделений Почты России. Пользователи говорили о том, что в течение полутора часов не могли отправить письма и посылки.
Как сообщает Znak.com, управление Федеральной почтовой связи по Свердловской области подтвердило, что сбой действительно произошёл, но был оперативно устранён. После этого услуги связи оказывались в полном объёме.
В начале июля прокуратура Туринского района установила, что в одном из почтовых отделений города, которое находилось вблизи детского сада, продавали табачные изделия.
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