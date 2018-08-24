Сбой произошёл в нескольких отделениях Почты России в Екатеринбурге

24 августа екатеринбуржцы посредством социальной сети «ВКонтакте» сообщили о техническом сбое в работе нескольких отделений Почты России. Пользователи говорили о том, что в течение полутора часов не могли отправить письма и посылки.

Как сообщает Znak.com, управление Федеральной почтовой связи по Свердловской области подтвердило, что сбой действительно произошёл, но был оперативно устранён. После этого услуги связи оказывались в полном объёме.