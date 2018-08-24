Татьяна Удинцева назначена на пост начальника управления образования в Нижнем Тагиле
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24 августа 2018 года Татьяна Удинцева назначена на пост начальника управления образования.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Между строк»
Ранее Татьяна Удинцева являлась заместителем экс-главы управления образования Игоря Юрлова.
Игорь Юрлов, возглавлявший управление образования с 2012 года, написал заявление об уходе три недели назад. Сейчас он является директором гимназии №18.
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