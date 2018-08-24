Жители поселка Вересковый вышли на митинг из-за пыльной дороги

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Жители поселка Вересковый, расположенного недалеко от Невьянска, вышли на митинг из-за пыльной дороги. 21 августа они вышли к местному магазину с плакатами, чтобы выразить свое недовольство.
Местные жители жалуются на отрезок дороги, ведущий к цементному заводу, по которому проезжают цементовозы, самосвалы и другая техника.
По их словам, рядом с поселком три завода, среди которых есть асфальтовый завод, однако на протяжении десяти лет этот отрезок грунтовой дороги в 900 метров не могут заасфальтировать ни местные власти, ни заводчики. Из-за пыли летом, весной и осенью рейсовые автобусы не хотят заезжать в поселок, а жители не могут в жаркое время года открыть окна в своих квартирах.
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Также митингующие сообщили, что дорога никому не принадлежит, поэтому ее не асфальтируют.
Остается только одно – вставать на дорогу и не пропускать, говорит жительница поселка Вересковый.
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