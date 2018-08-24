Жители поселка Вересковый вышли на митинг из-за пыльной дороги

По их словам, рядом с поселком три завода, среди которых есть асфальтовый завод, однако на протяжении десяти лет этот отрезок грунтовой дороги в 900 метров не могут заасфальтировать ни местные власти, ни заводчики. Из-за пыли летом, весной и осенью рейсовые автобусы не хотят заезжать в поселок, а жители не могут в жаркое время года открыть окна в своих квартирах.