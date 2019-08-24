Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Внести изменения в ПДД предложили депутаты, поскольку в последнее время выросло число ДТП с участием электромеханических транспортных средств (ЭМТС). Также в МВД до конца 2019 года завершат исследования, благодаря которым определят административно-правовой статус участников дорожного движения, использующих ЭМТС.