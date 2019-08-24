Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Сегодня, 12:10ОбществоФото: pixabay.com
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Минтранс подготовил проект постановления об изменениях ПДД из-за электроскутеров и сегвеев, сообщает ТАСС.
Внести изменения в ПДД предложили депутаты, поскольку в последнее время выросло число ДТП с участием электромеханических транспортных средств (ЭМТС). Также в МВД до конца 2019 года завершат исследования, благодаря которым определят административно-правовой статус участников дорожного движения, использующих ЭМТС.
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