Новую телебашню в Екатеринбурге могут перенести из-за угрозы для здоровья людей
Сегодня, 09:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Строительство новой телебашни в Екатеринбурге могут перенести из-за электромагнитного излучения, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Строительство новой телебашни идет в уральской столице на проспекте Космонавтов. Во время объезда района на стройплощадку приехал мэр Александр Высокинский. Подрядчик пояснил ему, что есть заключение Роспотребнадзора по поводу излучения. Но горожан оно не удовлетворило, экспертизу проводили еще в 2016 году.
Глава города поручил провести новую экспертизу. Для этого пригласят экспертов из Москвы. В течение месяца будет принято окончательное решение.
Жители города просили перенести башню также из-за вырубки деревьев.
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