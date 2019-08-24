Новую телебашню в Екатеринбурге могут перенести из-за угрозы для здоровья людей

Строительство новой телебашни идет в уральской столице на проспекте Космонавтов. Во время объезда района на стройплощадку приехал мэр Александр Высокинский. Подрядчик пояснил ему, что есть заключение Роспотребнадзора по поводу излучения. Но горожан оно не удовлетворило, экспертизу проводили еще в 2016 году.