Отпраздновать День государственного флага пришли 100 тыс москвичей

Сегодня в России отмечается день национального флага. На праздник в честь 350-летия главного государственного символа в Москве пришли более 100 тысяч человек.
Такие данные опубликовали организаторы мероприятия по подсчетам рамок металлодетекторы.
Ранее официальный сайт столичного градоначальника сообщал, что к двум часам дня на митинге-празднике насчитывалось порядка 70 тысяч гостей. Позже число человек на проспекте Сахарова увеличилось ещё на 30 тысяч.
Портал mskagency.ru сообщает, что в ходе мероприятия прошли выступления известных российских артистов. Также праздник флага посетили Герои России и Советского Союза, известные учёные, изобретатели и общественные деятели.
Праздник проводится при поддержке столичной региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клубу Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Подмосковья.