В Нижнем Тагиле неизвестные продают билеты на бесплатную Ночь кино
Неизвестные лица предлагают тагильчанам приобрести билеты на бесплатную акцию «Ночь кино», которая пройдёт 24 августа в кинотеатре «Красногвардеец», сообщают «Все новости».
Информация о действиях незнакомцев поступила от директора одного из магазинов Нижнего Тагила. На днях в торговую точку пришли неизвестные и продали несколько билетов. Есть предположения, что они были куплены ранее в кассе кинотеатра и перепроданы за деньги. После этого «Красногвардеец» опубликовал на официальной странице ВКонтакте предупреждение для тагильчан.
Будьте бдительны, билеты на мероприятие распространяются бесплатно и только через кассы кинотеатра! Кстати, на данный момент свободных билетов на Ночь кино уже нет,написали представители кинотеатра.
В «Красногвардейце» отметили, что на акцию «Ночь кино» каждый зритель мог получить на руки несколько билетов, но обычно не более четырёх.
«Ночь кино» проходит по всей России в четвёртый раз, её организаторами выступают Минкультуры и Фонд кино. В этом году тагильские зрители увидят военную драму «Балканский рубеж», фэнтези «Домовой» и комедию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Начало кинопоказов с 20:00 в субботу, 24 августа.