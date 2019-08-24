В Нижнем Тагиле неизвестные продают билеты на бесплатную Ночь кино

Информация о действиях незнакомцев поступила от директора одного из магазинов Нижнего Тагила. На днях в торговую точку пришли неизвестные и продали несколько билетов. Есть предположения, что они были куплены ранее в кассе кинотеатра и перепроданы за деньги. После этого «Красногвардеец» опубликовал на официальной странице ВКонтакте предупреждение для тагильчан.

Будьте бдительны, билеты на мероприятие распространяются бесплатно и только через кассы кинотеатра! Кстати, на данный момент свободных билетов на Ночь кино уже нет,написали представители кинотеатра.

В «Красногвардейце» отметили, что на акцию «Ночь кино» каждый зритель мог получить на руки несколько билетов, но обычно не более четырёх.