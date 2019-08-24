В Верхней Пышме компания задолжала сотрудникам 1,2 миллиона рублей
Сегодня, 17:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Свердловской области в ходе проверки установила, что АО «Среднеуральская геологоразведочная экспедиция» в течение месяца не выплачивала сотрудникам заработную плату, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
У предприятия за июль 2019 года образовалась перед 26 сотрудниками задолженность в размере 1,2 млн рублей. Исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Владимир Маленьких объявил предупреждение директору компании. Ему были разъяснены последствия неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении в виде привлечения к ответственности в установленном законом порядке.
После принятия мер прокурорского реагирования организация выплатила часть зарплат и сократила сумму задолженности до 800 тыс. рублей. Выплата этих денег находится на особом контроле прокуратуры области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей