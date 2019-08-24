В Верхней Пышме компания задолжала сотрудникам 1,2 миллиона рублей

У предприятия за июль 2019 года образовалась перед 26 сотрудниками задолженность в размере 1,2 млн рублей. Исполняющий обязанности прокурора Свердловской области Владимир Маленьких объявил предупреждение директору компании. Ему были разъяснены последствия неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении в виде привлечения к ответственности в установленном законом порядке.