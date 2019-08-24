В Верхней Пышме таксист пропал вместе с машиной

Мужчина пропал вечером 22 августа. Он вышел из дома и более никто его не видел. Вместе с Василием пропал его автомобиль, на котором он подрабатывал таксистом.

Возможно, разыскиваемый уехал на белом автомобиле Toyota Probox, госномер Е726УА/54. Вечером в четверг он должен был выйти на работу в качестве таксиста на своей машине. После того, как в установленное время он не приступил к исполнению своих служебных обязанностей, по месту жительства позвонили его коллеги,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Рост пропавшего составляет 174 сантиметра, телосложение худощавое, на левом плече татуировка в виде головы тигра. Был одет в красную футболку, тёмно-серые джинсы и чёрно-белые кроссовки. При себе имел телефон, но связаться по нему с мужчиной не удаётся.