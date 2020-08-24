Администрация президента вмешалась в конфликт вокруг Среднеуральского монастыря

В Екатеринбург прилетели сотрудники администрации президента для того, чтобы решить проблему, связанную с конфликтом в Среднеуральском женском монастыре, сообщает znak.

По информации издания, в город прибыл один из заместителей начальника управления по внутренней политике Андрей Ярин. Наибольшие опасения столицы, связаны с тем, что в монастыре находятся дети. Однако информацию о визите отказались комментировать в правительстве Свердловской области, в епархии пояснили, что не знают о нем. Напомним, ранее в монастыре скончалась 15-летняя девочка. После этого следователи начали проверку. Недавно схимонах Сергий заявил о разгоне монастыря, после чего его сторонники вышли на митинг к зданию епрахии.

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