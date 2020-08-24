Администрация президента вмешалась в конфликт вокруг Среднеуральского монастыря

Администрация президента вмешалась в конфликт вокруг Среднеуральского монастыря

Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбург прилетели сотрудники администрации президента для того, чтобы решить проблему, связанную с конфликтом в Среднеуральском женском монастыре, сообщает znak.

По информации издания, в город прибыл один из заместителей начальника управления по внутренней политике Андрей Ярин. Наибольшие опасения столицы, связаны с тем, что в монастыре находятся дети. Однако информацию о визите отказались комментировать в правительстве Свердловской области, в епархии пояснили, что не знают о нем.

Напомним, ранее в монастыре скончалась 15-летняя девочка. После этого следователи начали проверку. Недавно схимонах Сергий заявил о разгоне монастыря, после чего его сторонники вышли на митинг к зданию епрахии.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
монастырьпрезидентЕкатеринбургсхиигумен Сергийсреднеуральский женский монастырь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы