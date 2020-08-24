Астрологи рассказали кому 25 августа стоит «добавить перца» в отношения

Рыбы

Сегодня вам нужно семь раз (а то и больше) отмерять и только потом резать. Обдумывайте каждый шаг. Полагайтесь на опыт и здравый смысл при принятии решений. На первый взгляд позитивные предложения могут хранить кучу подводных камней. Сегодня на представителей этого знака зодиака свалится большой объем работы. Нужно постараться разгрести все до вечера. Во второй половине дня обратите внимание на близких, им нужен ваш совет. Одинокие Рыбы сегодня могут потерять голову от любви. Держите себя в руках.