«Газпром» возьмет на себя расходы за подключение россиян к газу

В «Единой России» предложили переложить траты при газификации на Газпром, а также внедрить принцип единого окна по оказанию гражданам услуг по этому вопросу.

В настоящий момент показатель газификации России составляет 70%. К 2030 году его планируют довести до 100%. Мера, предложенная ЕР, позволит достичь этой цели, а подсоединение к газораспределительным сетям для населения будет бесплатным. Как пишет Mkset, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что подключение к газу сейчас обходится в среднем в 400 тысяч рублей. При этом стоимость иногда рассчитывается исходя от того, на какой стороне улицы находится жилой дом, причем чем дальше от трубы, тем заплатить придется больше. В партии считают, что люди должны платить только за газовые котлы или плиты. Саму же услугу по доведению газа до дома должны предоставлять на бесплатной основе. Помимо финансовых трудностей, в ряде регионов крайне затягивают сроки подведения газа к жилым домам - иногда гражданам приходится ждать до двух лет. В Минэнерго поддержали предложение ЕР по поводу сокращения этого периода до трех месяцев. Кроме этого, в ведомстве выступили за идею о введении принципа единого окна. «У людей должна появиться возможность получать услугу через МФЦ либо газораспределительные организации, чтобы не бегать по различным инстанциям. Также требуется ввести единые и понятные стандарты сроков подключения домов», — считает Андрей Турчак. В тех же районах, где подвести газ сложно, например, в малонаселенных деревнях Сибирского и Дальневосточного регионов, для жителей планируют введение льготных условий покупки сжиженного газа в баллонах, цена которого больше, чем трубопроводного. Как передает сайт ER.ru, в ближайшей перспективе «Единая Россия» планирует создать группу, куда включат представителей Минсельхоза, Минфина и Минстроя и руководителей «Газпром межрегионгаз». Также в партии планируют реализовать новый партпроект, благодаря которому станет возможным контроль процессов газификации на местах. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий отметил, что в Свердловской области по инициативе единороссов при формировании бюджета на 2020 год было предусмотрено увеличение компенсации для пенсионеров за подключение к газу своих домовладений. «Эта льгота востребована жителями. В 2019 году ее получили 1672 человека, на услугу в бюджете тогда было заложено 50 млн рублей. На этот год мы утвердили большую сумму - 80 млн рублей и увеличили размер компенсации для обратившихся. Если раньше сумма возмещения была 35 тысяч рублей, то в этом году она составляет уже 70 тысяч рублей», - рассказал Виктор Шептий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter