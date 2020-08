Иск екатеринбургского «Водоканала» к Минспорта на 97 млн рублей оставлен без движения

Иск МУП «Водоканал» из Екатеринбурга к Министерству спорта России был оставлен без движения. Такая информация предоставлена в картотеке Арбитражного суда.

Причиной являются нарушения в документации. Так, исковое заявление от 14 августа было оформлено с нарушениями. В частности, не было приложено доказательств соблюдения претензионного порядка. Поэтому до 17 сентября иск был оставлен без движения. К этому времени предприятие должно устранить все недостатки. Как ранее сообщало ИА «Накануне.RU», иск связан с неоплатой работ по техническому подключению крупного спортивного объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. Также уточнялось, что этим объектом является стадион «Екатеринбург-Арена».

