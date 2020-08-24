Из Сирии к бабушке в Свердловскую область вернули двух детей

Из Сирии к бабушке в Свердловскую область вернули двух детей

Сегодня, 22:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Свердловскую область из Сирии вернули двух детей. Они воссоединились с братьями и стерами, пишет Ура.ру.

Мать детей проживала в Артемовском городском округе, затем она вышла замуж за сирийца и уехала жить на родину мужа. В семье было восемь детей. Старшую дочь выдали замуж, старший сын и отец погибли во время войны. Мать скончалась от онкологического заболевания.

Дети оказались в приюте для беженцев. Бабушка детей, которая живет в Артемовском, обратилась к уполномоченному по правам ребенка, чтобы вернуть внуков на родину.

Четырех детей, рожденных еще в России, вернули на родину в феврале этого года. Два ребенка были рождены в Сирии, поэтому их возвращение заняло больше времени.

Материалы по теме:
Свердловская областьдетисирия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы