Из Сирии к бабушке в Свердловскую область вернули двух детей

Мать детей проживала в Артемовском городском округе, затем она вышла замуж за сирийца и уехала жить на родину мужа. В семье было восемь детей. Старшую дочь выдали замуж, старший сын и отец погибли во время войны. Мать скончалась от онкологического заболевания.
Дети оказались в приюте для беженцев. Бабушка детей, которая живет в Артемовском, обратилась к уполномоченному по правам ребенка, чтобы вернуть внуков на родину.
Четырех детей, рожденных еще в России, вернули на родину в феврале этого года. Два ребенка были рождены в Сирии, поэтому их возвращение заняло больше времени.