Крестный ход отправляется к епархии из Среднеуральского женского монастыря

В пресс-службе заявили, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к помощи силовиков для разрешения ситуации с опальным священником.
Также сообщается о том, что последователи старца не знают, за что именно он лишён сана.
В епархии настаивают на том, что отец Сергий незаконно удерживает монастырь с июня 2020 года и должен освободить его. Уже 40 человек покинули обитель по распоряжению митрополита Кирилла.
Напомним, что ранее, отец Сергий был лишён сана за то, что открыто предал анафеме всех, кто верит в коронавирус, а также отрицает обвинения в насилии над подростками, которое прозвучало в фильме Ксении Собчак.