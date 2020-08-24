Недостроенный мост и убийство ребенка. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Недостроенный мост и убийство ребенка. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:12ОбществоPhoto: pixabay
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 24 августа.

Сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За три дня они выявили 451 нарушение ПДД в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО. Наибольшее число протоколов составлено за выезд на встречную полосу.

В Нижнем Тагиле перенесли открытие моста на проспекте Мира на более поздний срок. Планировалось, что объект сдадут к 31 августа, однако дожди размыли некоторые конструкции. Теперь им необходима повторная засыпка и утрамбовка. Также причиной задержки сдачи моста стало длительное согласование документации.

Другой объект — спортплощадку в Девятом поселке — планируют сдать в срок. Уже к концу недели работы будут закончены. Подрядчик также отметил проблемы в строительстве из-за длительных дождей.

Названа предполагаемая причина пожара в Демидовской городской больнице. 21 августа из-за возгорания эвакуировали 57 человек. В МЧС пояснили, что причиной мог стать аварийный режим работы электропроводки в комнате отдыха в кабинете рентгена.

Сегодня был задержан 36-летний тагильчанин. Его подозревают в убийстве годовалого ребенка. По предварительной информации, мужчина разгневался на малыша после того, как он отказался есть из бутылочки. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Нижнетагильский полиграфический комбинат «Фолиант» отсудил у ООО «УВЗ Медиа-Сервис» 607,3 тысячи рублей. Причиной судебного разбирательства стало невыполнение «УВЗ Медиа-Сервис» обязательств по выплате денег за печать газеты.

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