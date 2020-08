Охлопков подал иск к свердловскому правительству о превышении полномочий

В Свердловском областном суде сегодня пройдут предварительные слушания по иску прокурора региона Сергея Охлопкова к правительству, в котором он оспаривает превышение полномочий чиновниками при проведении госзакупок, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для разбирательств стали итоги прокурорской проверки, которая ранее проводилась в региональных министерстве финансов и департаменте госзакупок. Согласно материалам суда, надзорным ведомством был выявлен факт превышения полномочий. После этого в правительство была направлено представление об устранении нарушений, в ответ на это поступил отказ. Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила изданию, что проверка действительно проводилась и по ее итогам возникли судебные претензии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter