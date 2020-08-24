Проект фотографа из Нижнего Тагила о жизни марийцев получил главную арт-премию страны

Проект фотографа из Нижнего Тагила о жизни марийцев получил главную арт-премию страны

Сегодня, 11:12ОбществоPhoto: страница "Урал мари. Смерти нет" во "Вконтакте"
Проект фотографа Федора Телкова, уроженца Нижнего Тагила, стал призером арт-премии в области современного искусства «Инновация-2020». Об этом сообщается на сайте премии.

Церемония награждения прошла в конце прошлой недели в Нижнем Новгороде.

Проекта «Урал мари. Смерти нет» был создан Телковым совместно с фотографом Александром Сориным и антропологом из Берлина Натальей Конрадовой. Команда больше года путешествовала по деревням, где проживают уральские марийцы.

Наш проект — попытка городских людей понять, каковы традиционные, деревенские отношения со смертью, доставшиеся нам в виде рудиментов старых ритуалов, рассказывается на сайте проекта.

Как сообщается на сайте премии, сама экспозиция состояла из трех разделов — «Жизнь», «Смерть» и «Переход». Зрителям предлагалось пройти своеобразный маршрут путешествия в пространство смерти и возвращения обратно.

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