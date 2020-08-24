Стала известна причина пожара в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле

Стала известна причина пожара в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Причиной пожара в комнате рентген-отделения в здании Демидовской городской больницы на улице Кузнецкого, 12 стал аварийный режим работы электропроводки.

Предполагаемая причина — аварийный режим работы электропроводки в комнате отдыха в кабинете рентгена, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Там уточнили, что по факту пожара проводится проверка.

Получить комментарий у главного врача больницы Сергея Овсянникова не удалось, так как он не ответил на звонок редакции.

Напомним, в результате возгорания в здании сработала сигнализация, было сильное задымление. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 57 человек, еще двое были спасены.

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происшествиепожарДемидовская больницаНижний Тагил
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