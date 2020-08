Страховой Дом ВСК предлагает страховую программу для сельхозпроизводителей

Страховой Дом ВСК вместе с метеорологическим ресурсом Гисметео разработал сервис для сельхозпроизводителей. Застраховать посевы могут физические и юридические лица.

Как сообщает издание newsnn.ru, для сельхозпроизводителей запустили специальный ресурс АГРОПЛАТФОРМА.РФ, где можно не только застраховать агропродукцию, но и уточнить данные о погодных условиях. Отмечается, что данная программа страхования поможет защитить производителя от рисков гибели урожая – не только от распространенных в России аномальной жары, резкого похолодания, града или затяжных ливней, но и от редких случаев - падения летательных аппаратов или аварий, вызванных незапланированным отключением инженерных коммуникаций. Для того чтобы получить страховой полис, сельхозпроизводителям нужно зарегистрироваться на платформе АГРОПЛАТФОРМА.РФ и выбрать необходимый продукт. Здесь же можно рассчитать предварительную стоимость полиса. Для этого при оформлении нужно выбрать типы рисков и сельхозкультуру, которая будет застрахована. Сервис был разработан, чтобы упростить саму процедуру агрострахования, а также обеспечить полноценную страховку сельхозпроизводителям. В современных реалиях меняющегося климата этот сектор экономики нуждается в особой защите.

