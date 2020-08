В суд направлено уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, которая занималась обналичиванием денег через фирмы-однодневки, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Преступная группировка действовала на территории Екатеринбурга с ноября 2018 по август 2019 года. Пять мужчин и одна женщина занимались финансовыми операциями без соответствующей лицензии, в том числе обналичиванием денежных средств. Обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 миллионов рублей. Как рассказал Горелых, членам группировки грозит до семи лет заключения и штраф до одного миллиона рублей.

