2,7 миллиона выделено на развоз волонтеров для переписи населения в Нижнем Тагиле

2,7 миллиона выделено на развоз волонтеров для переписи населения в Нижнем Тагиле
2,7 миллиона выделено на развоз волонтеров для переписи населения в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:35ОбществоФото: 1MI
2,7 миллиона рублей выделила администрация Нижнего Тагила на транспортные услуги для переписи населения. Волонтеров будут развозить на легковых автомобилях.

Волонтеров будут развозить на легковом автомобильном транспорте по Нижнему Тагилу и близлежащим сельским населенным пунктам.

Услуги необходимо оказывать ежедневно в будние и выходные дни с 15 октября по 14 ноября 2021 года в объеме 7 383 часа.

Подрядчику необходимо предоставить не менее 16 технически исправных легковых автомобилей с водителями. Машины будут подаваться к пункту отправления к назначенному времени. Отмечается, что водитель должен быть опрятно одет, вежлив с пассажирами и свободно ориентироваться в планируемых маршрутах.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 сентября. Контракт действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, с 15 октября в России стартует перепись населения. В некоторых отдаленных районах она будет проводиться до 20 декабря 2021 года. Итоги будут оглашены до конца 2022 года.

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