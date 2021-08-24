2 млн за смерть от смесителя и новый бушующий пожар. Итоги дня в Свердловской области

Пенсионеры из Талицы пожаловались, что им навязали в автосалоне Екатеринбурга Hyundai Solaris за 2,5 миллиона рублей. Они увидели в рекламе предложение о продаже Hyundai Creta за 670 тысяч рублей и низкой процентной ставкой. Продавец предложил продать им их Renault Logan за 500 тысяч рублей и доплатить недостающую сумму, но оказалось, что такой модели нет в автосалоне. Тогда консультанты акцентировали внимание на Hyundai Solaris, они сказали, что ежемесячный платеж будет в пределах 10-12 тысяч рублей. В итоге, им навязали машину за 2,5 миллиона, за которую они должны платить по 26 тысяч рублей каждый месяц. Пенсионеры наняли юриста, чтобы аннулировать сделку.