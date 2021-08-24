205 млн на формирование современной городской среды в 2022 году получит Нижний Тагил

Документом также было утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов Екатеринбургу и Нижнему Тагилу в 2021 году. Средства пойдут на оплату части расходов бюджетов, которые возникли из-за софинансирования мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, Екатеринбург получит 25,1 миллиона, а Нижний Тагил 7,1 миллиона рублей.