205 млн на формирование современной городской среды в 2022 году получит Нижний Тагил

205 млн на формирование современной городской среды в 2022 году получит Нижний Тагил
205 млн на формирование современной городской среды в 2022 году получит Нижний Тагил
Вчера, 22:29ОбществоФото: 1MI
На формирование современной городской среды в 2022 году Нижний Тагил получит 205,9 миллиона рублей. Данный документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

В общей сложности региональные власти распределили субсидии муниципалитетам на общую сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. Екатеринбург же получит 360 миллионов.

1,6 миллиарда рублей в 2022 году составила общая сумма субсидий на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области.

Документом также было утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов Екатеринбургу и Нижнему Тагилу в 2021 году. Средства пойдут на оплату части расходов бюджетов, которые возникли из-за софинансирования мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, Екатеринбург получит 25,1 миллиона, а Нижний Тагил 7,1 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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