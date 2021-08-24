5 лет живет без света из-за миллионного долга екатеринбурженка с двумя детьми

Из-за долга по оплате ЖКХ на сумму более миллиона рублей УК отключила электричество у матери-одиночки в Екатеринбурге. У женщины две дочери, одна из которых инвалид, а вторая — школьница.

По словам женщины, телефоны они заряжают у соседей, а в темное время суток зажигают свечи или включают фонарик. Такая ситуация длится уже пять лет, мы иногда самовольно подключаемся к сетям, но отрубают снова, рассказала екатеринбурженка Ура.ру. По ее словам, работать она временно не может, так как сломала ногу. Старшая дочь попала в ДТП и стала инвалидом, а младшей скоро идти в школу и надо учить уроки. Денег не хватает даже на еду и лекарства. В УК пояснили, что к 2016 году семья задолжала 800 тысяч рублей, а с 2017 года не поступило ни одного платежа. Там рассказали, что по закону могут отключить и газ, и горячую воду, а не только электроэнергию. Судя по квитанции за март 2021 года долг женщины составляет более 600 тысяч рублей и 400 тысяч — это пени. Адвокат считает сумму пеней неадекватной, он пояснил, что штрафы не должны служить обогащению кредиторов. Напомним, жительница Екатеринбурга пять лет живет без света. Ее долг за ЖКХ составляет 700 тысяч рублей. 2,5 года жительница Екатеринбурга живет без света из-за долга в 700 тысяч

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