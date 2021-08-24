Главный санврач Свердловской области получил знак отличия за заслуги перед регионом

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских получил знак отличия за заслуги перед регионом II степени. Награда ему была присуждена за выдающиеся достижения в социальном развитии региона.

Кроме того, знаки «За заслуги перед Свердловской областью» III степени получили министр здравоохранения области Андрей Карлов за достижения в социально-экономическом развитии региона, а также главный инженер проекта ООО «Киберсталь» Сергей Сыстеров за экономическое развитие области, пишет «Областная газета». Напомним, ранее свыше 250 медиков получили награды от президента РФ Владимира Путина за вклад в борьбу с коронавирусом. Среди награжденных были и уральские врачи, в том числе и те, кто скончался во время пандемии. Свердловских медиков за борьбу с коронавирусом наградил Владимир Путин

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