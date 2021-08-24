Конте и Фонсека находятся среди претендентов на смену Артеты в «Арсенале»

Конте и Фонсека находятся среди претендентов на смену Артеты в «Арсенале»
Конте и Фонсека находятся среди претендентов на смену Артеты в «Арсенале»
Сегодня, 20:03ОбществоФото: pxhere.com
Лондонский клуб новый сезон начал с двух поражений кряду.

Бывший тренер миланского «Интера» Антонио Конте и экс-наставник «Ромы» Пауло Фонсека претендуют на смену Микелю Артете в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает "Советский спорт".

Напомним, что «канониры» начали новый сезон в чемпионате Англии с двух поражений от «Брентфорда» (0:2) и «Челси» (0:2).

Также в число кандидатов ходят: Эдди Хау (экс-«Борнмут»); Брендан Роджерс («Лестер Сити»); Ральф Хазенхюттль «Саутгемптон»); Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

Добавим, что Артета возглавляет лондонский клуб с 2019 года.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» встретится на выезде с «Манчестер Сити». Встреча состоится 28 августа и начнется в 14:30 по московскому времени.

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