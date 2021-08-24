Продавцы «Л’Этуаль» в Нижнем Тагиле пожаловались на недоплату трети зарплаты

Продавцы «Л’Этуаль» в Нижнем Тагиле пожаловались на недоплату трети зарплаты
Продавцы «Л’Этуаль» в Нижнем Тагиле пожаловались на недоплату трети зарплаты
Сегодня, 10:03ОбществоФото: Яндекс.Карты
Продавцы магазина «Л’Этуаль» в Нижнем Тагиле, расположенном на Свердловском шоссе, 31Б пожаловались, что им недоплачивают треть зарплаты, так как на них списывают просроченные товары.

Одна из продавщиц работала по 20 смен в месяц по 12 часов каждая. Она не получила никаких доплат, как и ее коллеги, а только оклад в 25 тысяч рублей. Однако, по ее словам, за это полагается оплата не менее 33 тысяч рублей, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудницу магазина.

Она отметила, что зарплата снижена из-за того, что руководство накладывает штрафы за просроченную косметику. Девушка объяснила, что если товар не был продан до истечения срока годности, то с продавца списывается полная стоимость продукта. Она добавила, что часто портятся дорогие крема, за которые сотрудникам приходится платить.

Продавец подчеркнула, что с этим сталкиваются все сотрудники филиала, хотя за испорченный товар должен отвечать магазин. Многие увольняются уже через месяц после трудоустройства, так как зарплаты слишком низкие.

Напомним, сотрудники «Мегамарта» в Нижнем Тагиле в начале мая 2021 года сообщали, что им заявили о невыплате премий и переработок. Сотрудникам было заявлено, что им оплатится только 165 часов, которые прописаны в трудовом договоре. С такой же проблемой столкнулись сотрудники в Ревде и Екатеринбурге. Предполагалось, что невыплаты связаны с убытками новой торговой точки в ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. В результате трудовая инспекция начала внеплановую проверку сети в Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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