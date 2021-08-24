РЭО: Сфера утилизации упаковки откроет 20 тысяч рабочих мест в России

По информации rg.ru, зарплата на предприятии в среднем составит около 50 тысяч рублей. Открытию новых рабочих мест может поспособствовать введение концепции расширенной ответственности производителей.
По словам гендиректора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, для переработки каждого из вида отходов необходимо 20 тысяч сотрудников предприятия.
С 1 января этого года будет введена концепция расширенной ответственности производителей. Теперь они и импортеры будут обязаны самостоятельно утилизировать отходы и частично некоторые изделия. Для каждого вида продукции вывели средний норматив в 25 - 30%, каждый год эта цифра будет увеличиваться минимум на 10%. Компаниям предоставляется два варианта на выбор для решения вопроса. Первый - самостоятельно утилизировать отходы, второй - оплатить экосбор.
Утилизацией полимеров в стране займется примерно 8,3 тысячи человек. Для работу со стеклом пригласят 600 человек, с резиной - 500. Электроприборами займутся 3,5 тысячи рабочих. Также 528 сотрудников превратят неперерабатываемые отходы в RDF-топливо.
Рабочие места будут созданы в разных регионах РФ по мере создания предприятий по переработке отходов. На каждом из них нужен персонал по управлению и по производству самых разных специальностей.