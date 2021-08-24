РЭО: Сфера утилизации упаковки откроет 20 тысяч рабочих мест в России

С 1 января этого года будет введена концепция расширенной ответственности производителей. Теперь они и импортеры будут обязаны самостоятельно утилизировать отходы и частично некоторые изделия. Для каждого вида продукции вывели средний норматив в 25 - 30%, каждый год эта цифра будет увеличиваться минимум на 10%. Компаниям предоставляется два варианта на выбор для решения вопроса. Первый - самостоятельно утилизировать отходы, второй - оплатить экосбор.