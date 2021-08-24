Суд поставил точку в споре чеченского экс-прокурора с уральским изданием

Суд поставил точку в споре чеченского экс-прокурора с уральским изданием
Суд поставил точку в споре чеченского экс-прокурора с уральским изданием
Сегодня, 12:29ОбществоФото: 1MI
Пятый кассационный суд общей юрисдикции завершил судебный процесс по делу экс-прокурора из Чечни Мурата Залзаева против уральского издания Ура.ру. Срок на обжалование приговора истек. Постановление опубликовано на сайте суда.

Там же сообщается, что нет просьбы о восстановлении пропущенных сроков. Окончание судебного процесса подтвердил и адвокат издания Павел Бабиков.

Напомним, в качестве компенсации Залзаев просил 15 миллионов рублей. Причиной стала публикация Ура.ру об аварии, которая произошла в Грозном в 2017 году. Toyota Camry, за рулем которой находился бывший прокурор, врезалась в «Ладу Приора». Оба ехавших в «Ладе» в результате скончались. За издание вступился Союз журналистов и крупнейшие СМИ. В результате сумма штрафа была уменьшена судом до 30 тысяч рублей.

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