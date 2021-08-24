Тагильские огнеборцы обсудили с Владиславом Пинаевым дорожные проблемы

Огнеборцы рассказали о наболевших проблемах – работе городского транспорта и ливневой канализации, отсутствии паркинга в некоторых участках города, местах в детских садах. В частности, подняли вопрос о брусчатке на улице Чайковского от Свердлова до Ватутина. Градоначальник заявил, что решение по этому участку дороги будет принято после осмотра.
Возможно, мы сделаем это в рамках национального проекта БКАД или при реализации мероприятий по эксплуатационному содержанию дорог, сказал Владислав Пинаев.
Мэр поручил соответствующим службам проверить работу ливневой канализации на улице Салдинская – частные дома в этом районе во время сильных дождей всегда подтапливает. На встрече обсудили и вопросы по уборке старых деревьев.
Со следующего года мы планируем заложить в бюджете деньги на эту работу и начнем системно заниматься обновлением зеленых насаждений в городе. Первые шаги на этом пути уже сделаны. Мы восстановили работу Горзеленхоза, ввели в эксплуатацию часть теплиц, выращиваем там цветочную рассаду. Следующий этап – подготовка собственных саженцев деревьев и кустарников для проведения озеленения,пояснил градоначальник.
Жалобы огнеборцев зафиксировал и глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение пожарным в связи с ухудшение ситуации на горе Волчиха.