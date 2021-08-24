Тагильские огнеборцы обсудили с Владиславом Пинаевым дорожные проблемы

Со следующего года мы планируем заложить в бюджете деньги на эту работу и начнем системно заниматься обновлением зеленых насаждений в городе. Первые шаги на этом пути уже сделаны. Мы восстановили работу Горзеленхоза, ввели в эксплуатацию часть теплиц, выращиваем там цветочную рассаду. Следующий этап – подготовка собственных саженцев деревьев и кустарников для проведения озеленения,пояснил градоначальник.