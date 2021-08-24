Тагильский УВЗ хочет остановить исполнительное производство на 67 миллионов рублей

Тагильский УВЗ хочет остановить исполнительное производство на 67 миллионов рублей
Тагильский УВЗ хочет остановить исполнительное производство на 67 миллионов рублей
Сегодня, 22:17ОбществоФото: 1MI
АО «НПК Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила подало ходатайство в Верховный суд РФ. УВЗ хочет добиться приостановки исполнительного производства на 67,1 миллиона рублей.

Суды трех инстанциях подтвердили правомерность требования ООО «Машиностроитель» к оборонному предприятию, сообщает «Правда УРФО». Отмечается, что в начале августа корпорация также направляла жалобу в высшую судебную инстанцию на решение кассации по данному делу. На данный момент суд не определи наличие или отсутствие оснований для рассмотрения данного заявления.

Взыскание связано с контрактом на поставку различных деталей для производства на Урале. «Машиностроитель» исполнял договор с 2011 по 2016 год. Материалы дела гласят, что компания была аффилирована с тагильским УВЗ. В ноябре 2017 года арбитражный суд признал подрядчика несостоятельным. С заявлением о банкротстве выступил «Машиностроитель», который заявил о долге в 19,1 миллиона рублей. При этом 17,2 миллиона из этого долга составляют неисполненные налоговые обязательства.

Напомним, 6 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «НПК Уралвагонзавод» Александр Потапов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 год.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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