Тагильский УВЗ хочет остановить исполнительное производство на 67 миллионов рублей

Взыскание связано с контрактом на поставку различных деталей для производства на Урале. «Машиностроитель» исполнял договор с 2011 по 2016 год. Материалы дела гласят, что компания была аффилирована с тагильским УВЗ. В ноябре 2017 года арбитражный суд признал подрядчика несостоятельным. С заявлением о банкротстве выступил «Машиностроитель», который заявил о долге в 19,1 миллиона рублей. При этом 17,2 миллиона из этого долга составляют неисполненные налоговые обязательства.