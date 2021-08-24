Тагильский УВЗ хочет остановить исполнительное производство на 67 миллионов рублей

Суды трех инстанциях подтвердили правомерность требования ООО «Машиностроитель» к оборонному предприятию, сообщает «Правда УРФО». Отмечается, что в начале августа корпорация также направляла жалобу в высшую судебную инстанцию на решение кассации по данному делу. На данный момент суд не определи наличие или отсутствие оснований для рассмотрения данного заявления.
Взыскание связано с контрактом на поставку различных деталей для производства на Урале. «Машиностроитель» исполнял договор с 2011 по 2016 год. Материалы дела гласят, что компания была аффилирована с тагильским УВЗ. В ноябре 2017 года арбитражный суд признал подрядчика несостоятельным. С заявлением о банкротстве выступил «Машиностроитель», который заявил о долге в 19,1 миллиона рублей. При этом 17,2 миллиона из этого долга составляют неисполненные налоговые обязательства.
Напомним, 6 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «НПК Уралвагонзавод» Александр Потапов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 год.