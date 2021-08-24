В честь живых людей разрешено называть улицы в Екатеринбурге

В честь знаменитых личностей при их жизни называть топонимические объекты разрешили власти Екатеринбурга. Раньше это можно было сделать лишь через пять лет после смерти человека.

Постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Это будет возможно сделать по рекомендации губернатора региона или главы столицы Урала. Если указа не будет, то это станет возможно через три года после смерти человека. Однако эксперты и депутаты не поддерживают такое нововведение. Они считают, что при жизни выдающимся личностям лучше присваивать почетные звания, пишет «Коммерсант». Летом 2020 года депутаты гордумы Екатеринбурга предложили назвать одну из улиц города в честь знаменитого хирурга Юрия Мансурова, который умер от COVID-19. Также было предложение назвать одну из улиц в честь уральского писателя Владислава Крапивина. Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагиле появилась новая улица Веремьева в поселке Зональный. Она названа в честь заместителя главного конструктора КБ по вагоностроению на УВЗ. Новая улица появилась в Нижнем Тагиле

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