Волонтеры отправятся на тушение лесного пожара под Первоуральском

Волонтеры отправятся на тушение лесного пожара под Первоуральском
Волонтеры отправятся на тушение лесного пожара под Первоуральском
Сегодня, 10:17ОбществоФото: страница Екатерины Лахтиковой Вконтакте
Волонтеры отправятся из Екатеринбурга на помощь в тушении лесного пожара, который бушует под Первоуральском в Свердловской области в районе озера Глухое. Добровольцы помогут пожарным Авиалесоохраны.

Выезд планируется 24 августа в 14.30 от БЦ «Высоцкий». Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» представитель общественного движения «Мирные жители» Екатерина Лахтикова.

Волонтерам будут предоставлены специальные рюкзаки, в которых наливается вода для тушения. В общей сложности вес рюкзака составляет 20-40 килограмм. Волонтеров в 30 километрах от Екатеринбурга встретит лесничий и доставит на место.

Общественница рекомендовала надеть обувь на толстой подошве и отметила, что рюкзак можно не полностью заполнять водой. По ее словам, кромку пожаров можно тушить при помощи водяного пистолета.

Напомним, 23 августа стало известно, что площадь пожара под Первоуральском достигла 500 гектаров.

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