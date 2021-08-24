Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха

Пожар, который разгорелся на горе Волчихе, привел к тому, что дым затянул населенные пункты, которые находятся поблизости. В связи с этим сотрудники полиции попросят жителей Первоуральска не выходить из своих домов.

Соответствующую просьбу к главе местной полиции направил начальник Первоуральской городской службы спасения. Он подписал официальную бумагу. На ней находится сообщение, которое сотрудников правоохранительных органов призывают произносить с помощью громкоговорителей. В нем жителей призывают избегать долгого нахождения на улице, закрывать окна и двери, а также завешивать окна мокрой тканью. Водителям рекомендуется двигаться медленнее в зоне задымленных дорог и соблюдать дистанцию. При необходимости будет объявлено об эвакуации населения, сообщает Е1. Также из коллективного сада «Флюс» были эвакуированы 30 человек. Людей разместили в пункте временного размещения на базе школы №16 в селе Новоалексеевское, сообщает региональное МЧС. Тушение пожара под Первоуральском продолжается. Туда были направлены два пожарных поезда со станции «Екатеринбург-Сортировочный» и поселка Кузино. Напомним, предполагается, что непотушенный охотниками костер стал причиной пожара под Первоуральском. Из-за ЧП была перекрыта трасса Пермь — Екатеринбург, а площадь возгорания возросла до 50 гектаров. Пожар у горы Волчиха рядом с Ревдой на Пермском тракте разгорелся из-за костра

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter