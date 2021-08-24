Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха

Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха
Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха
Сегодня, 19:25ОбществоФото: 1MI
Пожар, который разгорелся на горе Волчихе, привел к тому, что дым затянул населенные пункты, которые находятся поблизости. В связи с этим сотрудники полиции попросят жителей Первоуральска не выходить из своих домов.

Соответствующую просьбу к главе местной полиции направил начальник Первоуральской городской службы спасения. Он подписал официальную бумагу. На ней находится сообщение, которое сотрудников правоохранительных органов призывают произносить с помощью громкоговорителей. В нем жителей призывают избегать долгого нахождения на улице, закрывать окна и двери, а также завешивать окна мокрой тканью. Водителям рекомендуется двигаться медленнее в зоне задымленных дорог и соблюдать дистанцию. При необходимости будет объявлено об эвакуации населения, сообщает Е1.

Также из коллективного сада «Флюс» были эвакуированы 30 человек. Людей разместили в пункте временного размещения на базе школы №16 в селе Новоалексеевское, сообщает региональное МЧС. Тушение пожара под Первоуральском продолжается. Туда были направлены два пожарных поезда со станции «Екатеринбург-Сортировочный» и поселка Кузино.

Напомним, предполагается, что непотушенный охотниками костер стал причиной пожара под Первоуральском. Из-за ЧП была перекрыта трасса Пермь — Екатеринбург, а площадь возгорания возросла до 50 гектаров.

Материалы по теме:
полицияпожарПервоуральскпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы