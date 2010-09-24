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19 сентября 2010 года в Москве Нижнетагильской филармонии присвоена премия «Национальное достояние»
Сюжеты:
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19 сентября 2010 года в Москве Нижнетагильской филармонии присвоена премия «Национальное достояние»

24 сентября 2010, 17:32ОбществоСергей Демидов
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