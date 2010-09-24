19 сентября 2010 года в Москве Нижнетагильской филармонии присвоена премия «Национальное достояние»

Церемония награждения состоялась 19 сентября 2010 года в Московском Государственном Театре Эстрады.Директор «Нижнетагильской филармонии» Анна Горнакова так же получила звание Лауреата Международной общественной премии «Виват, Маэстро-2010!» в номинации «За вклад в сохранение богатейшего духовного, культурного, эстетического наследия многонациональной России». Учредителями Премии были отмечены заслуги «Нижнетагильской филармонии» в развитии современной культуры, проведении просветительских и гуманитарных проектов, направленных на гармоничное воспитание молодёжи, формировании общественной среды на основе высоких нравственных ценностей.