19 сентября 2010 года в Москве Нижнетагильской филармонии присвоена премия «Национальное достояние»
24 сентября 2010, 17:32ОбществоСергей Демидов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне начала XVI сезона «Нижнетагильская филармония» получила звание «Национальное достояние-2010». Учредителем Премии стала Международная Академия Культуры и Искусства.
Церемония награждения состоялась 19 сентября 2010 года в Московском Государственном Театре Эстрады.Директор «Нижнетагильской филармонии» Анна Горнакова так же получила звание Лауреата Международной общественной премии «Виват, Маэстро-2010!» в номинации «За вклад в сохранение богатейшего духовного, культурного, эстетического наследия многонациональной России». Учредителями Премии были отмечены заслуги «Нижнетагильской филармонии» в развитии современной культуры, проведении просветительских и гуманитарных проектов, направленных на гармоничное воспитание молодёжи, формировании общественной среды на основе высоких нравственных ценностей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей