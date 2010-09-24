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470 молодых тагильских семей обеспечат жильем в ближайшие 5 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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470 молодых тагильских семей обеспечат жильем в ближайшие 5 лет

24 сентября 2010, 12:52ОбществоОльга
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