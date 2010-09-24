470 молодых тагильских семей обеспечат жильем в ближайшие 5 лет

В планах разработчиков и исполнителей новой целевой программы в ближайшие пять лет оказать содействие 470 молодым тагильским семьям в приобретении или строительстве необходимого жилья, сообщает пресс-служба администрации города.

Принятие именно муниципальной программы поможет получить на условиях софинансирования средства из регионального и федерального бюджетов. Ее реализация позволит, в конечном счете, улучшить демографическую ситуацию в городе. Так как, согласно проведенным опросам, именно отсутствие перспективы в улучшении жилищных условий является главным сдерживающим фактором для подавляющего большинства тагильских пар при принятии решения о появлении ребенка.