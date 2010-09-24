Билл Гейтс вновь стал богатейшим американцем по версии Forbes
24 сентября 2010, 07:35ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Журнал Forbes в очередной раз представил рейтинг 400 самых состоятельных жителей США. Билл Гейтс в 17-й раз на первой строчке. По сравнению с предыдущим годом его состояние выросло на $4 млрд и составило $54 млрд.
Как и в прошлом году, второе место досталось инвестору Уоррену Баффету, капитал которого составил $44 млрд. Лоуренс Элисон также сохранил свои позиции на третьем месте с капиталом в $27 млрд., пишет «Газета.Ru».
Почти 60% богатейших американцев из рейтинга уже достигли 60-летнего возраста. Среди молодых миллиардеров — три акционера Facebook, два основателя Google, два финансиста и один нефтяник.В целом четыреста богатейших американцев за год стали богаче на 8%, а ихсовокупный капитал достиг $1,37 трлн.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей