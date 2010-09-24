Билл Гейтс вновь стал богатейшим американцем по версии Forbes

Как и в прошлом году, второе место досталось инвестору Уоррену Баффету, капитал которого составил $44 млрд. Лоуренс Элисон также сохранил свои позиции на третьем месте с капиталом в $27 млрд., пишет « Газета.Ru ».

Почти 60% богатейших американцев из рейтинга уже достигли 60-летнего возраста. Среди молодых миллиардеров — три акционера Facebook, два основателя Google, два финансиста и один нефтяник.В целом четыреста богатейших американцев за год стали богаче на 8%, а ихсовокупный капитал достиг $1,37 трлн.